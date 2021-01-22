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В Sinovac заявили о хорошей эффективности вакцины в ходе клинических испытаний

Китай, Пятница 22 января 2021 12:52
В Sinovac заявили о хорошей эффективности вакцины в ходе клинических испытаний
Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В компании Sinovac Biotech заявили о хорошей эффективности своей вакцины от коронавируса в ходе клинических испытаний. При этом ее общий показатель эффективности составил 50,38 процентов.

Об этом заявил председатель правления компании Инь Вэйдун, передает "Синьхуа".

"CoronaVac... во время клинических испытаний продемонстрировала хорошую эффективность и может обеспечить широкий спектр защиты от различных штаммов коронавируса", - отметил он.

Вэйдун подчеркнул, что данные клинических испытаний, полученные в Бразилии, Индонезии и Турции, позволили компании укрепить уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

"Согласно результатам клинических исследований в Бразилии, вакцина на 100 процентов эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78 процентов при легких случаях, требующих медицинского лечения. Ее общий показатель эффективности составил 50,38 процентов", - отмечает агентство.

Глава правления Sinovac Biotech отметил, что разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов.

Также он подчеркнул, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - добавил глава правления компании.

Кроме того, было установлено, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину Sinovac, может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании.

"Мы также изучаем эффективность защиты, которую обеспечивает вакцина против штамма, выявленного в ЮАР, и своевременно поделимся результатами", - подытожил Вэйдун.

Напомним, Украина просит Китай в сжатые сроки согласовать разрешение на поставки вакцины от COVID.

Как писало РБК-Украина, в парламент подали закон, который разрешит в экстренном порядке применять вакцины конкретных производителей, в том числе китайской компании Sinovac. Профильный комитет рекомендует Верховной раде одобрить его.

Так, Украина заключила контракт на поставку почти 2 млн доз этой вакцины.

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