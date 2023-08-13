Синоптики США прогнозують, що аномальна спека в світі може тривати до лютого

Синоптики в США впевнені на 95 відсотків, що явище Ель-Ніньйо, яке викликає підвищення середньої температури на планеті, триватиме до лютого 2024-го року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Xinhua.
Ель-Ніньйо та Ла-Нінья — це кліматичні моделі в Тихому океані, які можуть впливати на погоду в усьому світі. Під час цього явища пасати слабшають, а тепла вода виштовхується на схід, до західного узбережжя Америки.
"У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень, що свідчить про продовження явища Ель-Ніньйо", - повідомили в Національній метеорологічній службі.
За оцінками урядового метеорологічного агентства США Ель-Ніньо триває з грудня 2023 року і продовжиться до лютого 2024-го. Всесвітня метеорологічна організація попередила, що погодні умови можуть сприяти підвищенню глобальної температури.
Аномальна спека в світі
Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 000 років на планеті.
Протягом червня в Сполучених Штатах було побито більше десятка історичних температурних рекордів. Президент Джо Байден оголосив про заходи, спрямовані на подолання наслідків аномальної спеки.
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