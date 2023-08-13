Синоптики США прогнозують, що аномальна спека в світі може тривати до лютого

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья — це кліматичні моделі в Тихому океані, які можуть впливати на погоду в усьому світі. Під час цього явища пасати слабшають, а тепла вода виштовхується на схід, до західного узбережжя Америки.

"У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень, що свідчить про продовження явища Ель-Ніньйо", - повідомили в Національній метеорологічній службі.

За оцінками урядового метеорологічного агентства США Ель-Ніньо триває з грудня 2023 року і продовжиться до лютого 2024-го. Всесвітня метеорологічна організація попередила, що погодні умови можуть сприяти підвищенню глобальної температури.

Аномальна спека в світі

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 000 років на планеті.

Протягом червня в Сполучених Штатах було побито більше десятка історичних температурних рекордів. Президент Джо Байден оголосив про заходи, спрямовані на подолання наслідків аномальної спеки.