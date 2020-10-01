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Синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров в Луганской области

Киев, Четверг 01 октября 2020 17:06
Синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров в Луганской области
Фото: пожары в Луганской области (www.dsns.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Сильный ветер был причиной распространения пожаров

Ветер постепенно будет стихать в Луганской области, где бушуют сильные пожары. Уже завтра скорость ветра упадет до 7-12 м/сек.

Об этом начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сказал в комментарии РБК-Украина.

Как отметил синоптик, еще этой ночью будут наблюдаться порывы ветра до 20 м/с, а уже в пятницу, 2 октября, скорость ветра упадет до 7-12 м/сек.

В то же время, по прогнозу Ургідрометцентру, осадков в ближайшие сутки не прогнозируется. "Нет, дождей не ожидаем", - сказал Билык.

Напомним, в течение дня 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые в результате сильного ветра с порывами до 28 м/с быстро распространились на значительную площадь.

Пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения, где горит одна улица.

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пожар частично повредил инфраструктуру. На данный момент пропускные операции приостановлены.

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