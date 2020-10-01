Синоптики прогнозують затихання вітру в місцях пожеж в Луганській області

Фото: пожежі в Луганській області (www.dsns.gov.ua)

Сильний вітер був причиною розповсюдження пожеж

Вітер поступово затихатиме в Луганській області, де спостерігаються сильні пожежі. Вже завтра швидкість вітру впаде до 7-12 м/с.

Про це начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик сказав в коментарі РБК-Україна.

Як зазначив синоптик, ще цієї ночі спостерігатимуться пориви вітру до 20 м/с, а вже у п’ятницю, 2 жовтня, швидкість вітру впаде до 7-12 м/с.

Водночас, за прогнозом Ургідрометцентру, опадів найближчої доби не прогнозується. "Ні, дощів не очікуємо", - сказав Білик.

Нагадаємо, впродовж дня 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які внаслідок сильного вітру з поривами до 28 м/с швидко розповсюдилися на значну площу.

Пожежі в Луганській області досягли населеного пункту Станиця Луганська на лінії розмежування, де горить одна вулиця.

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" пожежа частково пошкодила інфраструктуру. На даний момент пропускні операції припинено.