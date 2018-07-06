Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Cьогодні в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки, що утримуватиметься в Україні сьогодні, 6 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією синоптиків, сьогодні в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Такий рівень пожежної небезпеки сьогодні очікується у Донецькій та Запорізькій областях, а також у більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на більшій частині території України очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +29.

Відзначимо, за інформацією Укргідрометцентру, 25% території країни на даний момент охоплена посухою. Зокрема, посуха торкнулася південного східу країни - переважно Запорізьку, Херсонську, а також Харківську області.