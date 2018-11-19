Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото ( РБК-Украина)

На дорогах Украины местами гололедица

В Украине сегодня днем, 19 ноября, в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье - порывы ветра до 15-20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также синоптики предупреждают, что 19 ноября на дорогах Украины местами гололедица.

Как писал Styler, в северных регионах, а также в Волынской, Ровенской, Харьковской и Луганской областях день пройдет без осадков. На остальной территории ночью, в том числе, без существенных осадков. Днем прогнозируют мокрый снег и дождь, в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед. В южной части ожидаются сильные дожди и мокрый снег.

Кроме того, синоптики предупреждали о существенном похолоданим на этой неделе.

Так, в связи с циклоном, которій идет с юго-запада, в Украине в среду, 21 ноября, и в четверг, 22 ноября, прогнозируется мощные порывы ветра.

Добавим, перед осложнением погодных условий в среду и четверг в Украине в начале следующей недели в понедельник, 19 ноября, сложная погода будет в западных и северных областях ожидается дождь и мокрый снег, а также ожидается гололедица. На остальной территории Украины будет преобладать сухая облачная погода. Во вторник, 20 ноября, будут осадки преимущественно в виде дождя в западной части, а в восточных, северных, центральных и южных регионах будут максимальная облачность и туманы.