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Синоптики попереджають про туман в Україні

Новини » Суспільство    11.11.2018 - 08:00
Фото: туман у Києві (commons.wikimedia.org/Haidamac)
Фото: туман у Києві (commons.wikimedia.org/Haidamac)

Видимість на дорогах становитиме 200-500 м

В Україні сьогодні, 11 листопада 2018 року, очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні вранці по всій території України очікується туман, видимість на дорогах 200-500 м.

Синоптики попереджають про туман в Україні

Фото: туман в Україні 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у листопаді та грудні в Україні не очікується сильних морозів, температура повітря буде коливатися від 0 до +2 - +3 градусів. Перед Новим роком ймовірний сніг, а температура повітря до -3 градусів. Справжній мороз "вдарить" в Україні з 23 січня, а лютий буде по-зимовому холодний з сильними заморозками. Зокрема, зниження температури повітря до -23 градусів варто чекати 23-26 січня. З 3 по 12 лютого температура коливатиметься від -20 до -25, а вночі може дотягувати -30 градусів.

Також повідомлялося, що у неділю, 11 листопада, повітря охолоне - від +3 до +7 градусів, на Заході та Півдні очікується температура від +7 до +13 градусів. Також у неділю очікується посилення вітру.

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