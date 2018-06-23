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Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины

НовостиОбщество    23.06.2018 - 08:24
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

Возможно формирование значительного местного стока в местах прохождения сильных ливней

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины сегодня, 23 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что возможно формирование значительного местного стока в местах прохождения сильных ливней. Также не исключено образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходных, 23 и 24 июня, в Украине ожидается похолодание. Погода ухудшится практически по всей территории страны.

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Теги публикации: ГСЧС, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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