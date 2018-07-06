Рівень води може піднятися на 0,2-0,7 м

Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води в річках України 8-9 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією синоптиків, у вказаний період через очiкувані сильні опади, змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води очікується в рiчках Прут та Сiрет. Рівень води може піднятися на 0,2-0,7 м. Крім того, у випадку сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку.

Крім того, пiдйом рiвнiв води очікується 8-9 липня на рiчках басейну Днiстра, переважно в межах Iвано-Франкiвської області. Тут вода також може піднятися на 0,2-0,7 м, не виключене й формування схилового стоку.

Нагадаємо, сьогодні та завтра в Україні очікується дощі та шквали.