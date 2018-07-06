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Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води в річках України

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 15:45
Ілюстративне фото (pixabay.com/renatalferro)
Ілюстративне фото (pixabay.com/renatalferro)

Рівень води може піднятися на 0,2-0,7 м

Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води в річках України 8-9 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією синоптиків, у вказаний період через очiкувані сильні опади, змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води очікується в рiчках Прут та Сiрет. Рівень води може піднятися на 0,2-0,7 м. Крім того, у випадку сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку.

Крім того, пiдйом рiвнiв води очікується 8-9 липня на рiчках басейну Днiстра, переважно в межах Iвано-Франкiвської області. Тут вода також може піднятися на 0,2-0,7 м, не виключене й формування схилового стоку.

Нагадаємо, сьогодні та завтра в Україні очікується дощі та шквали.

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Теги публікації: ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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