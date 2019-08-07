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Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий

Новости » Общество    07.08.2019 - 08:46
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий
Иллюстративное фото (facebook.com-unforgettable.lviv)

Сегодня ночью в Закарпатской области, днем в западных областях грозы

Погода в Украине 7 августа ухудшится в западных областях и Закарпатской области, ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что сегодня ночью в Закарпатской области, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. Так, на востоке и в центре Украины переменная облачность, без осадков. На юге страны сегодня тоже тепло, температура воздуха днем достигнет +28+30. Однако, в западных областях сегодня дожди и грозы.

Синоптик Наталья Диденко писала, что 7 августа погода улучшится по всей территории страны, температура воздуха повысится до +30. В Киеве сегодня ожидается +26+28 градусов и также возможно будет дождь и гроза.

Напомним, 6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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