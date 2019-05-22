Синоптики предупреждают о грозе в Киеве

Погода ухудшится во второй половине дня
Погода в Киеве во второй половине дня 22 мая ухудшится - ожидается гроза. Об этом сообщают пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По данным Украинского гидрометцентра, ожидается I уровень опасности, желтый.
Управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы. В частности, на природе следует:
Во время грозы нельзя:
Жителям Киева рекомендуть при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Ранее сообщалось, что погода в Украине завтра, 23 мая, сохранится дождливой в большинстве областей, ожидаются грозы. В Киеве в четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать.
РБК-Украина писало, что погода в Украине 22 мая 2019 будет преимущественно дождливой, с порывами ветра и шквалами, температура воздуха днем будет достигать +25.