Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

В Украине сохранится пожарная опасность (5 класса) в период с 28 по 30 июня. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам Укргидрометцентра, 28-30 июня в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптика Натальи Диденко, в Украине на этой неделе ожидаются скачки температуры и колебания атмосферного давления. В частности, в начале недели температура воздуха по Украине будет превышать +30 градусов, а уже с 28 июня столбики термометров местами опустятся до +23 градусов.

Напомним, 26 июня произошел пожар под Киевом, в селе Петропавловская Борщаговка. На территории бывшего резинового завода загорелись склады секонд-хенда.

Отметим, из-за жары в последние дни в Киеве растет уровень загрязнения воздуха. По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных показателей предельно-допустимой концентрации воздуха в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площади.