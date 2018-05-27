Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Підвищений рівень пожежної небезпеки очікується майже на всій території країни

В Україні протягом 27-28 травня практично на всій території буде переважати надзвичайна пожежна небезпека. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 27-28 травня на території України, крім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, 27-28 травня на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області - високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки. У цей же період у Києві очікується висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві горіло міське звалище. За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок порушення технологічного регламенту захоронення відходів.