Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 08:42
Фото: ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підвищений рівень пожежної небезпеки очікується майже на всій території країни

В Україні протягом 27-28 травня практично на всій території буде переважати надзвичайна пожежна небезпека. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 27-28 травня на території України, крім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, 27-28 травня на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області - високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки. У цей же період у Києві очікується висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві горіло міське звалище. За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок порушення технологічного регламенту захоронення відходів.

 

Суд поновив на посаді колишнього заступника Бочковського
Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top