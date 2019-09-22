Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине сегодня, 22 сентября, ухудшится, возможны заморозки и сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/сек. Также порывы ветра до 20 м/с прогнозируются в Киеве и Киевской области. В Луганской области и Карпатах заморозки на почве до 0...-3 градусов. Объявлен первый уровень опасности.

Кроме того, в понедельник, 23 сентября, заморозки прогнозируются в северных областях Украины. Возможно снижение температуры до 0...-3 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что в воскресенье, 22 сентября, погода в Украине улучшится. Прогнозировалась солнечная погода и ощутимое потепление. Ожидалось, что температура воздуха в течение дня будет колебаться от +17 до +23. В северо-восточных областях возможны дожди.

Однако в Гидрометцентре прогнозировали в воскресенье прохладную и ветреную погоду. На всей территории страны, кроме запада, ожидались сильные порывы ветра, а в Карпатах и Луганской области - заморозки. Синоптики объявляли II уровень опасности.