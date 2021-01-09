Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в горах Закарпатья

В высокогорье восточной части Закарпатской области наблюдается снеголавинная опасность. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"9 января на высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться сильная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 января в результате непогоды в Украине были обесточены 85 населенных пунктов в шести областях.

Больше всего от снегопадов и штормового ветра, которые привели к срабатыванию защиты линий электропередач, пострадали Житомирская и Киевская области. В остальных регионах обесточило в общей сложности 20 населенных пунктов.

Кроме того, сегодня в некоторых регионах Украины ожидаются снегопады и мокрый снег с дождем.