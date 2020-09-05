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Синоптики предупредили о шквалах в ряде регионов Украины

Автор: Максим Зайченко

В субботу, 5 сентября, синоптики предупредили о сильных порывах ветра в ряде регионов Украины. Кроме этого, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 метров за секунду", - говорится в сообщении.

Напомним, также в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов. Высокий риск пожаров в экосистемах будет сохраняться до 7 сентября.

Также РБК-Украина писало, что сегодня температура воздуха в стране будет в пределах +22 +28 градусов тепла, а дожди будут наблюдаться в центральных, южных и восточных областях.

Отметим, ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, но на следующей неделе температура вновь может превысить 30 градусов.

Также ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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