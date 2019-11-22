Синоптики предупредили о резком изменении погоды на выходные

Погода в Украине на выходные ухудшится, идут дожди и похолодание с морозами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз на 23 ноября

В субботу в западных областях, в частности во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской, ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит 0+4, а ночью -1-4. На севере страны холодно, но без дождей. Днем температура воздуха составит 0-2, а ночью -6-8.

В центральных областях тоже без дождей, но холодно. Днем температура воздуха составит 0+2, а ночью -5-7. На востоке Украины днем +1-1, а ночью -9-11. Югу страны холодный, днем температура воздуха составит 0+3, а ночью -1-4.

В Киеве в субботу тоже холодно, но дождей не будет. Днем температура воздуха составит 0+2, а ночью -5-7.

Прогноз на 24 ноября

В воскресенье дождей в Украине не будет, но будет холодно. В западных областях +1+3, а ночью -1-3. На севере страны +1-1, а ночью -6-8. В центре страны днем 0+2, а ночью ожидается -5-7.

В восточных областях Украины холодно, днем ожидается +1-1, а ночью очень холодно -7-9. Юг страны также без дождей, днем ожидается +1+3, а ночью -2-4.

В Киеве в воскресенье без дождей, но холодно. Днем ожидается 0+2, а ночью -5-7.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, на выходные в Украине ожидается ночью мороз, а в дневные часы - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Также сообщалось, что сегодня на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).