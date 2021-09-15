Синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей Украине
Фото: синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей Украине (Фото facebook.com/DSNSMYKOL)
В Украине, кроме большинства западных областей, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Он удержится в стране в течение нескольких дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"15-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что во время пожарной опасности граждане должны не разводить костры на открытых территориях и соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, что сегодня в большинстве областей сегодня придет похолодание, однако осадков не ожидается.