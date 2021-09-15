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Синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей Украине

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Украина, Среда 15 сентября 2021 09:43
Синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей Украине Фото: синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей Украине (Фото facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине, кроме большинства западных областей, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Он удержится в стране в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"15-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что во время пожарной опасности граждане должны не разводить костры на открытых территориях и соблюдать правила пожарной безопасности.

Синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей Украине

Напомним, что сегодня в большинстве областей сегодня придет похолодание, однако осадков не ожидается.

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