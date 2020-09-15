В Украине сегодня жарко и солнечно

Погода в Украине 15 сентября остается теплой и солнечно. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +28.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во всех областях сегодня солнечно, без дождей. Температура воздуха днем в западных областях составит +24+28, а ночью +12+15. На севере страны днем +22+24, а ночью +12+14.
В восточных областях температура воздуха днем составит +23+26, а ночью +12+15. В центре страны днем +24+27, а ночью +13+15. На юге Украины температура воздуха будет колебаться от +25 до +28.
В Киеве сегодня солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +25+27, а ночью +14+16.
Напомним, эколог спрогнозировала негативные последствия от изменения климата в Украине.
По данным синоптика, похолодание и даже заморозки ожидаются уже на следующих выходных.