В Украине сегодня жарко и солнечно

Фото: погода (РБК-Украина)

Погода в Украине 15 сентября остается теплой и солнечно. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +28.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех регионах

Во всех областях сегодня солнечно, без дождей. Температура воздуха днем в западных областях составит +24+28, а ночью +12+15. На севере страны днем +22+24, а ночью +12+14.

В восточных областях температура воздуха днем составит +23+26, а ночью +12+15. В центре страны днем +24+27, а ночью +13+15. На юге Украины температура воздуха будет колебаться от +25 до +28.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +25+27, а ночью +14+16.

Напомним, эколог спрогнозировала негативные последствия от изменения климата в Украине.

По данным синоптика, похолодание и даже заморозки ожидаются уже на следующих выходных.