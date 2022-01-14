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Синоптики предупредили о непогоде в Украине: обещают сильный ветер и гололедицу

Автор: Иванна Шовкун

14 и 15 января в Украине прогнозируют сложные погодные условия. По данным синоптиков, ожидаются сильные порывы вестра и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

14-15 января порывы ветра достигнут 15-20 м/с, на дорогах, кроме юга, гололедица. И уровень опасности - желтый

14 января днем в Украине, кроме южной части, порывы ветра будут 25-27 м/с. II уровень опасности, оранжевый

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 и 15 января синоптики предупреждают о ветренной погоде в Киеве и области. Уровень опасности - оранжевый.

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