Синоптики предупредили о густом тумане в Украине

Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

В понедельник, 4 января, в Украине ожидается густой туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня в Украине, кроме северных областей, ожидается туман. Видимость при нем составит от 200 до 500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине будет облачной с прояснениями. На западе страны ожидается дождь, а на севере - мокрый снег. Максимальная температура воздуха днем составит +9 градусов.

Кроме того, в январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.