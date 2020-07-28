Синоптики предупредили о грозе в Украине

Сегодня, 28 июля, погода в южных и восточных регионах Украины ухудшится. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, синоптики предупреждают о грозах в юго-восточной части Украины.

Напомним, 28 июля погода преимущественно на всей территории Украины будет сухой, однако в пяти регионах ожидаются грозовые дожди, а температура воздуха будет колебаться от +25 до +33.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

Добавим, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.