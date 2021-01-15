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Синоптики предупредили о гололедице на выходных

Автор: РБК-Украина

На выходных погода в Украине будет ухудшаться. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня, 15 января, и в субботу, 16 января, на украинских дорогах ожидается гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны! Придерживайтесь скоростного режима, дистанции и избегайте опасных маневров", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киев пришли сильные морозы. Температура воздуха в столице составляет -9 градусов. Также ожидаются снегопады.

Кроме того, на выходных в Украине будет холодно и морозно. 16 января в восточных областях ожидается снег.

Добавим, что в Украине на перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега.

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