Синоптики предупредили о гололеде в Украине

В Украине 23 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о гололеде на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, завтра в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается гололед (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В ведомстве призывают водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать опасных маневров на дороге.

Напомним, сегодня Дорожники сообщили о снеге и туманах. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков, а в областях с осадками расчищают проезжую часть от снега.

Кроме того, ранее сообщалось, что 22 декабря в западных областях Украины ожидаются дожди, а на востоке и юге будет идти снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -5 до +5 градусов, однако ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10.