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Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Украина , Суббота 10 октября 2020 09:22
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Фото: тушение пожара (mil.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине в ближайшие дни. Высокий риск возникновения пожаров сохранится в восточном регионе, а также в Сумской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 10-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который тушили с 30 сентября.

Также РБК-Украина писало, что с 5 октября возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезду-выезда "Станица Луганская". Ранее его закрыли из-за пожара.

Отметим, правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания в Луганской области.

Кроме этого, на днях на территории Харьковской области спасатели дважды тушили пожары, которые перекинулись из России.

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