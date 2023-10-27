Синоптики попередили про дощі та шквали: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 28 жовтня, буде вітряною. Частину областей нашої країни накриють дощі, місцями очікуються сильні опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, цієї ночі більшість областей підмочать дощі. На півночі очікують сильні опади. Вдень на півдні, заході та у центрі України без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Але синоптики попереджають про шквали. Пориви вітру будуть досягати 17-22 м/с, а на заході до 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с.

Температура повітря вночі здебільшого буде +9 +14 градусів, але на півдні прогнозується до +17, а у західних та північних областях +7 +12 градусів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в Україні +13 +18 градусів. Проте у південних областях можна очікувати до +24.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, очікується дощ. Синоптики попереджають, що вночі Київську область можуть накрити сильні дощі.

Вітер переважно південно-західний зі 7-12 м/с, можливі пориви 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вночі покажуть +10 +12 градусів, а вдень +12 +14.

Осінь в Україні

В Україні у середині жовтня прийшла осіння прохолода. Протягом останніх днів стовпчики термометрів показують від +5 до +18 градусів вдень, а частину областей підмочують дощі.

В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий мокрий сніг.