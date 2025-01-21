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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Ілюстративне фото: Синоптики дали прогноз на 22 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Завтра, 22 січня, у більшості регіонів України очікується хмарна погода. Опади можливі на заході, півночі, у центрі та на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода у Києві

У середу, 22-го січня у Києві очікується хмарна погода, в другій половині дня та ввечері можливий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, рвучкий.

Вночі близько нуля градусів, а вдень до 3 градусів тепла.

Погода в Україні

В Україні завтра температура повітря становитиме завтра до 4 градусів тепла, але на півдні буде тепліше до 7 градусів тепла. А ось у східній частині від 1 морозу до 2 градусів тепла.

Також завтра пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів. Карта внизу.

Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15-20 метрів за секунду.

З 24-го січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів.
 

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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