Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

У більшості регіонів України завтра, 16 червня, очікуються значні дощі. Імовірні навіть град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"В Україні, крім західних областей, дощі з грозами, у південних, східних та більшості центральних областей місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Вітер північний, північно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-30°.

"На решті території вночі 12-18°, найближчої ночі в західних областях 7-12°, вдень 19-26°", - додали у "Укргідрометцентрі".

Погода в Україні

В понеділок, 17 червня, вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасний дощ, гроза.

Детальніше про погоду на 16 червня - читайте в матеріалі РБК-Україна.