ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 20 травня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 20 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 20 травня, буде дощовою. Щоправда, в частині регіонів буде сухо, максимально до 26° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні буде мінлива хмарність. В той же час буде без опадів, вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде переважно південний, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вдень 15-20°.

Погода у Києві та області

Сьогодні в столиці та у столичному регіоні мінлива хмарність, без опадів.

Вітер буде південний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень близько 25°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Прогноз погоди в Україні 20 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні в найближчі дні

У найближчі п'ять днів в Україні без опадів не обійдеться. Особливо дощовим виявиться понеділок, 20 травня.

При цьому опади "ходитимуть" територією України практично весь тиждень. Зокрема, не виключено грози.

Зауважимо, що блискавка може бути небезпечним природним явищем. Особливо якщо негода застала на вулиці, у лісі чи на відкритій місцевості. Докладніше про те, як від неї захиститися – у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Відключення світла в Україні. У чому різниця між аварійними та погодинними графіками
Відключення світла в Україні. У чому різниця між аварійними та погодинними графіками
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому