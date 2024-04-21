Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні погода 21 квітня буде досить дощовою, місцями навіть із грозами. Найтепліше буде на сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Хмарно. У західних областях вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вдень 9-14° тепла.На решті території помірні дощі, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі і в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози", - розповіли синоптики.
До того ж, за даними Центру, температура у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вдень 7-12°, на решті території вдень 13-18°, у східній частині до 23°.
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та центральних областях пориви 15-20 м/с.
Стабільне підвищення середньої температури повітря планети призводить до зміни тривалості сезонів. Літній період стає довшим, а зима коротшою і з менш суворою погодою. Експерти заявляють, що подібні зміни відбуватимуться й надалі.
Наприклад, в Україні за останні 60 років підвищення середньої температури відбувалося майже в 2,5 рази швидше за глобальну. Як наслідок, з 1981 року відзначається збільшення тривалості теплого періоду та періоду активної вегетації на 7-8 днів кожні 10 років. Детальніше - у матеріалі.
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