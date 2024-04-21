Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Хмарно. У західних областях вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вдень 9-14° тепла.На решті території помірні дощі, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі і в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози", - розповіли синоптики.

До того ж, за даними Центру, температура у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вдень 7-12°, на решті території вдень 13-18°, у східній частині до 23°.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та центральних областях пориви 15-20 м/с.