Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Погода в Украине на выходных, 6-7 июля, будет прохладной, местами с дождями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра 5 июля, на востоке страны ожидается от +24 до +27 градусов, ночью температура опустится до +12. На юге страны завтра от +26 до +28, ночью до +15. На севере от +21 до +23 градусов, ночью температура опустится до +10. На западе от +21 до +27 градусов, ночью до +9. В центральных регионах днем от +23 до +28 градусов, ночью до +11. На Западной Украине и на юге ожидаются дожди и грозы.

Фото: прогноз на 5 июля

По данным синоптиков, 6 июля, на востоке страны ожидается от +22 до +23 градусов, ночью температура опустится до +11. На юге днем от +25 до +28, ночью до +15, на севере от +21 до +23 градусов, ночью до +10, на западе от +25 до +27 градусов, ночью +10 градусов. В центральных регионах ожидается от +21 до +25 градусов, а ночью температура опустится до +12 градусов. На востоке и юго-востоке Украины ожидаются дожди и грозы.

Фото: прогноз на 6 июля

По данным синоптиков, 7 июля, на востоке страны ожидается от +24 до +27 градусов, ночью температура опустится до +11. На юге страны завтра от +29 до +31, ночью до +16. На севере от +21 до +24 градусов, ночью температура опустится до +10. На Западе от +22 до +25 градусов, ночью до +10. В центральных регионах днем от +22 до +25 градусов, а ночью до +11. На западной Украине и в центральных регионах, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях ожидаются дожди и грозы.

Фото: прогноз на 7 июля

Отмечается, что 6 июля, дожди и грозы пройдут на западе, севере и Востоке Украины. Центр и юг страны будет безоблачным. В воскресенье, 7 июля, грозы с дождями снова накроют почти всю Украину. Без осадков погоду прогнозируют лишь в Крыму и в некоторых регионах востока страны. Температура воздуха будет достаточно комфортной. В среднем по всей стране температура на выходные будет от +24 до +28 градусов.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине в течение 4-7 июля будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. В частности, 7 июля в большинстве районов Киевской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, в начале следующей недели, 9-10 июля, дождей в Украине станет больше. Более того, синоптик Наталья Диденко предупреждает, что местами могут быть сильные ливни и шквальный ветер.