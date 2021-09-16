ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптик про зими в Україні: не зникнуть, але сніжних днів буде все менше

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 вересня 2021 13:28
Синоптик про зими в Україні: не зникнуть, але сніжних днів буде все менше Фото: синоптик попереджає про зменшення зимових днів в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Попри глобальні зміни клімату у світі, зими в Україні з часом не зникнуть. Однак сніжних днів для українців ставатиме все менше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

За словами синоптика, кожні 10 років середня температура в Україні підвищується на 0,4 градуса, тобто за 20 років вона виросте майже на градус, а це дуже багато.

"І тоді, звичайно, кількість зимових днів буде різко зменшуватися, а ще років через 10-20 їх взагалі стане дуже мало при збереженні подібних тенденцій в температурі повітря", - розповів Кульбіда.

Однак робити прогноз щодо настання зими цього року синоптик не поспішає, пояснюючи це так:

"Зима може бути і раніше, і пізніше, а потім відступити і знову прийти. Тому робити такі довготривалі прогнози ризиковано і не правильно, бо можна дезінформувати людей".

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укргидрометцентра Снігопад
NEWS
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
DAILY
Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися