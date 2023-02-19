Синоптик розповіла про погоду на тиждень та яким буде початок березня

"Найближчий тиждень делікатно натякатиме зимі, що пора збирати валізи", - каже синоптик.

За її словами, опади в ці 7 днів чергуватимуться із "перспективним сонцем".

"Вітер майже весь час ганятиметься за хмарами, буде рвучким, до сильного, вночі градуси намагатимуться пірнути вниз (особливо 23 та 28 лютого), проте все ж вдень перемагатимуть, хай і скромні, але "плюси", - додала Діденко.

За попередніми прогнозами, як додала вона, березень розпочнеться в Україні потеплінням, особливо у південній частині, центральних та східних областях.

Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

Нагадаємо, відомий віщун погоди Тимко III передбачив, що весна 2023 року настане в середині березня. Саме тоді й очікується потепління.