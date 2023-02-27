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Синоптик розповіла про погоду на початок березня

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 18:22
Синоптик розповіла про погоду на початок березня Фото: синоптик розповіла про погоду на початок березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Погода на початку березня буде відповідати погоді, притаманній ранній весні. "Синоптичних форс-мажорів" не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Початок березня не обіцяє серйозних синоптичних форс-мажорів - вночі підморожуватиме, вдень теплішатиме, періодичні опади, все нормально, рання весна як рання весна", - розповіла вона.

Як повідомлялось, у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

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