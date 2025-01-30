Синоптик розповіла, якою буде погода в останній день січня

За даними синоптика, у п'ятницю денна температура повітря становитиме до +9 градусів, на заході подекуди до +11 градусів, у південній частині ще затримається весняна погода - до +14 градусів.

Опади істотні завтра в Україні малоймовірні, хіба що в західних областях пройдуть місцями невеликі дощі або мряка.

Погода в Києві

У Києві січень завершиться ще порівняно теплою погодою. Посилиться південно-східний вітер, прикривайте шию від вітру) Вночі +3+5 градусів, завтра вдень близько +7 градусів.

Діденко зауважила, що з початку лютого в усій Україні температура повітря почне знижуватися, очікується похолодання.

"Тому сьогодні знайдіть сто причин з такого чудового весняного синоптичного приводу піти на вулицю - прогулятися по свіжому повітрю (кажуть, що воно сьогодні не найкращої якості, але яке вже є), послухати горобців, побачити сонечко чи просто відрепетирувати квітневу температуру повітря", - написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лютий принесе українцям зниження температури повітря. Похолодання в Україні в лютому прогнозують у більшості регіонів.