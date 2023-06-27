Синоптик розповіла, де чекати опади сьогодні та коли в Україну прийде спека

"Температура повітря в Україні буде комфортною, протягом дня +20..+26 градусів. А дощі цікаво розподіляться", - розповіла вона.

Захід та схід

За даними синоптика, тут - дощі пройдуть з грозами. На сході, правда, дощів не варто чекати у Донецькій області. Що стосується температури повітря, то на північному сході та крайньому заході вона буде "гуляти" в межах +18....+21 градусів. На решті території – +20..+26 градусів.

Північ

"З північних областей опади ймовірні у Житомирській та у Сумській областях", - розповіла вона.

Водночас у Київській та Чернігівській областях буде переважно сухо. Температура повітря тут буде коливатися в межах +20...+26 градусів.

Центр

У центральній частині дощі очікуються у Вінницькій, Полтавській областях, у Кропивницькому з районами. А ось в Черкаській області буде без опадів. Температура повітря також буде +20...+26 градусів.

Південь

Південна частина опиниться вся у сухій сонячній погоді. Тут не підведе і температура повітря, яка наблизиться до спекотних показників - +25...+30 градусів.

Погода у Києві

У Києві, як зазначила Діденко "вівторок буде зайчиком" - тут опадів не очікується, буде сонячно, середня температура буде триматись на рівні +23 градусів.

Такий же прогноз дають і синоптики "Укргідрометцентра".

Карта з прогнозом для України 27 червня від "Укргідрометцентру" (facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україні буде спекотно

Як розповіла Діденко, більш спекотна погода очікується вже на початку липня. Зазначимо, що середня температура повітря в липні 2023 року в Україні буде вищою за норму. Зокрема, вона варіюватиметься в межах від +20...+25 градусів, в Карпатах +16...+18 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.