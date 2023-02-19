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Синоптик розповіла, де чекати опади сьогодні та коли чекати похолодання

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, у неділю, 19 лютого, в Україні очікуються опади. Правда, їх слід очікувати тільки на півдні та заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Атмосферний фронт зараз пішов у східному напрямку. В Україні опади очікуються на півдні та заході, решта території - у сухому повітрі", - розповіла вона.

За словами синоптика, у Києві 19-го лютого без опадів, вдень лише +4 градуси.

Діденко додала, що похолоднішає в Україні вже в понеділок, 20 лютого, на 2-5 градусів.

Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

Нагадаємо, відомий віщун погоди Тимко III передбачив, що весна 2023 року настане в середині березня. Саме тоді й очікується потепління.

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