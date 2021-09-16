UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Синоптик оценил угрозу климатической миграции для Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Климатической миграцией называют перемещения людей под влиянием изменения климата. Украине это пока не грозит.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он констатировал, что сейчас в мире наблюдается климатическая миграция и будет наблюдаться и в дальнейшем.

"Потому что регионы Африки, например, все больше будут испытывать на себе негативные проявления изменений климата. Еще одна миграция может быть связана с поднятием уровня океана, но это будет не скоро, лет через 100", - сказал Кульбида.

В то же время, он утверждает, что Украине такое пока не грозит.

"В этом понимании – нет. Но у нас хватает миграции из разных регионов и стран, которая не связана с изменениями климата", - добавил синоптик.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрНиколай Кульбида