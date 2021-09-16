Синоптик оценил угрозу климатической миграции для Украины

Он констатировал, что сейчас в мире наблюдается климатическая миграция и будет наблюдаться и в дальнейшем.

"Потому что регионы Африки, например, все больше будут испытывать на себе негативные проявления изменений климата. Еще одна миграция может быть связана с поднятием уровня океана, но это будет не скоро, лет через 100", - сказал Кульбида.

В то же время, он утверждает, что Украине такое пока не грозит.

"В этом понимании – нет. Но у нас хватает миграции из разных регионов и стран, которая не связана с изменениями климата", - добавил синоптик.