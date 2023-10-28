Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця жовтня в Україні

Завтра, 29 жовтня, в Україні буде сухо та тепло - повна протилежність погоди сьогодні - температура повітря підніметься до +24 градусів. Останні дні жовтня також будуть теплими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Повсюди в Україні 29 жовтня очікується суха погода із сонечком, із високою температурою повітря +14...+19 градусів, на півдні +20...+24 градуси, трохи свіжіше на північному сході +10....+13 градусів", - розповіла вона.

Погода в Києві

У неділю у столиці погода не буде нічим відрізнятися. Також сухо, сонячно, вітер тихне, температура повітря +14...+16 градусів.

Погода на найближчі дні

У понеділок-вівторок, за даними синоптика, температура можливо підніметься до +20 градусів.

"Така ж чудова погода очікується у понеділок-вівторок (30-31 жовтня, - ред.) сонячно та з температурою повітря +15...+20 градусів, на півдні до +24 градусів", - розповіла Діденко, порадивши взяти коротку відпустку.

Раніше РБК-Україна вже розповідало про погоду на листопад 2023 в Україні. Так, температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року.