Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні

"21 вересня знову повсюди переважатиме суха сонячна погода", - розповіла вона.

Водночас опади, що носитимуть локальний характер, та будуть невеликими, очікуються у Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

При цьому, як прогнозує Діденко, вітер в Україні очікується з південного сходу, помірний, а температура повітря коливатиметься в межах +22...+27 градусів.

Погода в Києві

У Києві в четвер дощів не очікується.

"Потепліє. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів", - попередила синоптик.

Погода в Україні до кінця тижня

Як додала синоптик, до кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно і тепло, "навіть дуже тепло, подекуди до +30 градусів".

"Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі та посвіжішає, до +20...+23 градусів", - пояснила вона.

Погода в жовтні 2023 в Україні

За прогнозами синоптиків, другого місяця осені температура буде низькою. До 8 жовтня коливатиметься від +2 до +3 градусів. На початку місяця очікується тепла, суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до 17 градусів, що нижче, порівняно з жовтнем 2022 року. А основні дощі пройдуть у середині жовтня.