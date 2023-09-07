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Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши, коли до України прийдуть дощі

Фото: синоптик дала прогноз на 8 вересня, розповівши, коли до України прийдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Бабине літо триматиметься по всій Україні та у п'ятницю, 8 вересня. Але вже до середини місяця в країну прийдуть перші осінні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сухо, сонячно, ранок, вечір - свіжі, аж гострі. Словом, "погода мі-мі-мі", - розповіла про погоду на завтра синоптик.

За її словами, температура повітря буде триматись до +25 градусів, а на півдні - навіть вище, холодніше всього буде на північному сході

"Температура повітря +20...+25 градусів, на північному сході +18...+22, на півдні - до +28 градусів", - зазначила Діденко.

В Києві також завтра буде сухо та сонячно, до +22 градусів.

Коли прийдуть перші осінні дощі?

Сонячна погода почне "давати слабину", починаючи з 12-13 вересня.

"Перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13-15 вересня", - констатувала синоптик.

Погода у вересні 2023 в Україні

Погода у вересні 2023 року пройде під знаком бабиного літа, яке протримається до 10 вересня.

Крім того, як розповіли синоптики у вересні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму. При цьому похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.

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