ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 08 березня 2025 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні 8 березня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 березня, в Україні збережеться суха погода. Вдень сонце щедро радуватиме українців теплом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"8-10 березня творцем сухої погоди в Україні буде все теж поле високого атмосферного тиску, проте його максимальні значення поступово переміщуватимуться у східному напрямку", - наголосили синоптики.

Загалом в Україні пануватиме антициклон, що сприятиме сонячній та теплій погоді. Вітер буде південно-східний, помірний.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу. Вдень температура підніметься до 13-18° тепла, на Прикарпатті - до +20°. На узбережжі морів буде прохолодніше - +9...14°.

У цілому день обіцяє бути теплим та сонячним, що принесе відчуття ранньої весни.

На зображенні може бути: карта та текст

В Києві та області 8 березня очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень повітря прогріється до 13-18° тепла. У столиці вночі буде 1-3° тепла, а вдень - 15-17°.

Нагадаємо, що в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нещодавніх температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 13 містах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась
Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону