Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 8 березня, в Україні збережеться суха погода. Вдень сонце щедро радуватиме українців теплом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр .

"8-10 березня творцем сухої погоди в Україні буде все теж поле високого атмосферного тиску, проте його максимальні значення поступово переміщуватимуться у східному напрямку", - наголосили синоптики.

Загалом в Україні пануватиме антициклон, що сприятиме сонячній та теплій погоді. Вітер буде південно-східний, помірний.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу. Вдень температура підніметься до 13-18° тепла, на Прикарпатті - до +20°. На узбережжі морів буде прохолодніше - +9...14°.

У цілому день обіцяє бути теплим та сонячним, що принесе відчуття ранньої весни.

В Києві та області 8 березня очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень повітря прогріється до 13-18° тепла. У столиці вночі буде 1-3° тепла, а вдень - 15-17°.