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Синоптик дала прогноз на сьогодні та назвала найтепліший день тижня

Фото: якою буде погода в Україні у п'ятницю, 28 жовтня (facebook.com/tala.didenko)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні дощів не очікується, але не обійдеться без туманів. Стовпики термометрів покажуть по-справжньому весняну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні

Температура

Очікується без істотних змін, протягом дня до +9…+14, на півдні та заході України до +13…+18 градусів.

Дощі

Малоймовірні, але будуть тумани, в яких видимість знижуватиметься до 300-500 метрів, що для водіїв повинно бути особливим сигналом для подвійної уваги на дорогах.

Вітер

західний, невеликий або помірний.

Погода в Києві

"У Києві сьогодні буде вогко, без істотних опадів, знову порівняно тепло, до +13,+14 градусів", - розповіла Діденко.

Найтепліший день тижня: коли він буде?

Водночас за словами синоптика, найтепліше буде в суботу, 29 жовтня.

"З найближчих днів найтеплішою в Україні буде субота, +13…+19 градусів. Та ще й без якихось особливих дощів та сильного вітру - словом, на суботу плануйте трохи більше бути на вулиці", - порекомендувала вона.

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Погода в Україні