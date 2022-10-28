Синоптик дала прогноз на сьогодні та назвала найтепліший день тижня

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні дощів не очікується, але не обійдеться без туманів. Стовпики термометрів покажуть по-справжньому весняну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.
Температура
Очікується без істотних змін, протягом дня до +9…+14, на півдні та заході України до +13…+18 градусів.
Дощі
Малоймовірні, але будуть тумани, в яких видимість знижуватиметься до 300-500 метрів, що для водіїв повинно бути особливим сигналом для подвійної уваги на дорогах.
Вітер
західний, невеликий або помірний.
"У Києві сьогодні буде вогко, без істотних опадів, знову порівняно тепло, до +13,+14 градусів", - розповіла Діденко.
Водночас за словами синоптика, найтепліше буде в суботу, 29 жовтня.
"З найближчих днів найтеплішою в Україні буде субота, +13…+19 градусів. Та ще й без якихось особливих дощів та сильного вітру - словом, на суботу плануйте трохи більше бути на вулиці", - порекомендувала вона.
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