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Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця тижня в Україні

Фото: синоптик розповіла про погоду на 21 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 березня, повітря в Україні прогріється до +12 градусів. На вихідних буде ще тепліше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"21-го березня температура повітря очікується протягом дня в межах +8...+12 градусів", - розповіла синоптик.

У четвер опади ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода.

У Києві 21 березня опадів не очікується, максимальна температура повітря до +8...+10 градусів.

Погода до кінця тижня

22 березня +10...+14 градусів, а 23 березня, у Всесвітній день метеоролога, та 24 березня +12....+17 градусів.

"У неділю похолоднішає на заході України. Що стосується Києва, то у столиці вихідними, 23 та 24 березня, передбачається чудова весняна погода - буде сухо, багато сонця та +14...+16 градусів", - додала синоптик.

Погода в квітні та травні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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