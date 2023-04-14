Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні і до кінця тижня в Києві: коли буде тепло

Погода на сьогодні в Україні

"Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15...+20 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавська області - вдень тут буде не вище +8...+11 градусів.

"Помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України - місцями невеликі", - додала вона, уточнивши, що у західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері на Закарпатті поллє дощ.

Погода сьогодні в Києві

У Києві впродовж дня температура повітря не підніметься вдень вище +9....+11 градусів.

"Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ", - додала синоптик.

Погода у найближчі дні

у суботу в столиці буде ще холодніше;

а в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу.

Коли в Україні потепліє

За даними Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18 квітня.

Як повідомлялося раніше, погода на Великдень може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання та навіть нічні заморозки.

Зазначимо, що в Укргідротметцентрі прогнозують, що в цілому квітень буде тепліший за норму на 1,5-2 градуси.