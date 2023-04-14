Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні і до кінця тижня в Києві: коли буде тепло
Найближчими днями про стабільний антициклон над Україною, що зумовить відсутність дощів, не йдеться. Сьогодні погода в Україні буде неоднорідною, а потепління варто чекати наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода на сьогодні в Україні
"Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15...+20 градусів", - розповіла вона.
За словами синоптика, найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавська області - вдень тут буде не вище +8...+11 градусів.
"Помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України - місцями невеликі", - додала вона, уточнивши, що у західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері на Закарпатті поллє дощ.
Погода сьогодні в Києві
У Києві впродовж дня температура повітря не підніметься вдень вище +9....+11 градусів.
"Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ", - додала синоптик.
Погода у найближчі дні
- у суботу в столиці буде ще холодніше;
- а в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу.
Коли в Україні потепліє
За даними Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18 квітня.
Як повідомлялося раніше, погода на Великдень може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання та навіть нічні заморозки.
Зазначимо, що в Укргідротметцентрі прогнозують, що в цілому квітень буде тепліший за норму на 1,5-2 градуси.
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