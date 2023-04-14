Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине и до конца недели в Киеве: когда будет тепло

В ближайшие дни о стабильном антициклоне над Украиной, что обусловит отсутствие дождей, речь не идет. Сегодня погода в Украине будет неоднородной, а потепления следует ожидать на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Погода на сегодня

"Прекрасное весеннее тепло охватит западные области, большинство юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей. Здесь ожидается в течение дня +15...+20 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, самой холодной частью окажется северная, также восточная, а еще Полтавская области - днем здесь будет не выше +8...+11 градусов.

"Умеренные дожди пройдут в восточных областях, в большинстве областей Украины - местами небольшие", - добавила она, уточнив, что в западной части Украины будет преобладать сухая погода, разве что вечером на Закарпатье польет дождь.

Погода сегодня в Киеве

В Киеве в течение дня температура воздуха не поднимется днем выше +9...+11 градусов.

"Будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь", - добавила синоптик.

Погода в ближайшие дни

в субботу в столице будет еще холоднее;

а в воскресенье, на Пасху, немного потеплеет, но не без дождя.

Когда в Украине потеплеет

По данным Диденко, более ощутимо тепло придет во вторник, 18 апреля.

Как сообщалось ранее, погода на Пасху может принести неприятный сюрприз украинцам из-за вероятного похолодания и даже ночных заморозков.

Отметим, что в в Укргидротметцентре прогнозируют, что в целом апрель будет теплее нормы на 1,5-2 градуса.