Синоптик дала прогноз погоды на сегодня и до конца недели в Украине

Сегодня, 25 июля, в Украине будет преобладать теплая, временами даже жаркая, погода. Но без осадков не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных, северных и кое-где в Винницкой, Черкасской, Одесской областях. В Карпатах и вокруг Карпат есть вероятность сильных ливней", - рассказала она.

По словам синоптика, на остальной территории осадков не ожидается.

Как отметила Диденко, ветер в Украине будет юго-западным, умеренным, временами порывистым до 15-20 м/с.

Погода в Киеве сегодня

Как рассказала синоптик, в Киеве 25 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет составлять +29 градусов.

Прогноз погоды в Украине до пятницы

По данным Диденко, в среду похолодает на западе Украины, а в четверг-пятницу снижение температуры воздуха распространится в восточном направлении.

Погода в августе в Украине

По данным синоптиков, погода в августе будет ближе к засушливой. Температура в третьем месяце лета будет колебаться от +12... +29 тепла. Осадки ожидают только один день в конце месяца. Подробнее - в материале РБК-Украина.