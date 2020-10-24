Синод Кипрской церкви де-факто признал ПЦУ

фото: Петр Порошенко и Митрополит Епифаний (eurosolidarity.org)

Синод Кипрской церкви де-факто признал автокефалию Православной церкви Украины. Имя предстоятель ПЦУ митрополита Епифания было упомянуто в Диптихе во время совместной литургии.

Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко в Facebook.

"Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана третьим Вселенским собором, упомянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской Церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения", - сообщил Порошенко.

По мнению Порошенко, признание ПЦУ продолжается, что также свидетельствует о росте ее авторитета.

Благая весть! Церкви-Сестры продолжают признания Православной Церкви Украины. Предстоятель одной из древнейших и... Опубликовано Петр Порошенко Суббота, 24 октября 2020 г.



Напомним, в начале марта глава Кипрской церкви архиепископ Хризостом II посетил Вселенского патриарха Варфоломея. Во время совместного богослужения было упомянуто предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

Согласно православной практики, признаком признания есть упоминание предстоятеля церкви во время богослужения.