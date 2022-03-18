Синхронизация с ENTSO-E дает Украине энергонезависимость и резервные мощности из Европы, - ДТЭК

"Это конечно первый шаг к экономической синхронизации, то есть возможности торговать с Европой украинским электричеством, или же европейской", - сказал он.

Сахарук добавил, что синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E дает Украине энергетическую независимость, и позволяет в случае необходимости получать резервные мощности из Европы для стабильной работы нашей энергосистемы.

"Я имею надежду, что сразу после синхронизации мы довольно быстро перейдем к экономической синхронизации и Украина начнет экспортировать электроэнергию в Европу, прежде всего атомную, которая есть в достаточном количестве, и мы сможем восстановить устойчивые экономические связи с нашими европейскими партнерами", - подытожил Сахарук.

Напомним, что 16 марта энергосистема Украины присоединилась к единой энергосистеме Европейского Союза - ENTSO-E.